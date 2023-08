Kazakhstan-Azerbaigian: presidente Consiglio dei musulmani del Caucaso, relazioni bilaterali in forte crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le attività congiunte portate avanti dal Consiglio dei musulmani del Caucaso e dall’Amministrazione dei musulmani del Kazakhstan ad Astana e a Baku, a Turkestan e nella capitale culturale dell’Azerbaigian, Shusha, sono chiari indicatori del successo della cooperazione in queste aree. L’istituzione nel 2022 a Shusha del Consiglio dei capi dei direttorati religiosi musulmani dell’Organizzazione degli Stati turchi è una prova vivida delle nostre comuni idee e dei nostri obiettivi”, ha aggiunto il religioso ringraziando Tokayev per il sostegno allo sviluppo del dialogo globale interreligioso attraverso il Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, che si tiene ad Astana. Secondo Pashazade, il mondo moderno è scosso da minacce che “minano le basi stesse della nostra esistenza: scontri militari, estremismo, terrorismo, xenofobia, cambiamenti climatici, epidemie che l’umanità non ha mai conosciuto in passato”. Problemi che, afferma il leader religioso caucasico, hanno le proprie radici in “una profonda crisi spirituale causata dall’allontanamento dai principi morali e dai valori tradizionali”. L’iniziativa assunta venti anni fa dalla leadership kazakha per promuovere il dialogo tra le religioni mondiali e tradizionali “ha aperto nuove opportunità per una cooperazione produttiva tra Stati, pubblico e leader religiosi di vari Paesi del mondo. Il fatto che questa piattaforma continui a essere importante – conclude Pashazade – dimostra l’urgenza e la costruttività di questa idea”. (Res)