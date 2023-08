Credito: Banco Bpm rimborsa esercenti su commissioni di 10 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ogni transazione effettuata su circuito PagoBANCOMAT ® di importo inferiore o uguale a 10 euro, eseguita dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, Banco BPM rimborserà agli esercenti le commissioni da loro pagate. È la nuova iniziativa sui pagamenti elettronici lanciata da Banco Bpm, che si pone l'obiettivo di contenere le commissioni a carico delle aziende e, al contempo, incentivare la digitalizzazione dei pagamenti e l’ulteriore diffusione degli strumenti elettronici anche per le operazioni di piccolo importo. L’iniziativa non richiede adesione, ma sarà automaticamente attiva per tutti i punti di vendita, già clienti o che lo diventeranno nel periodo di validità della stessa, senza alcun limite di fatturato. (segue) (Com)