Credito: Banco Bpm rimborsa esercenti su commissioni di 10 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa misura di sostegno, che rientra nell’ambito del “Protocollo d'intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici" promosso da Abi, Apsp, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe” cui Banco BPM ha aderito, segue l’iniziativa realizzata lo scorso biennio in collaborazione con Bancomat spa che prevedeva l’azzeramento delle commissioni a carico degli esercenti per pagamenti su Pos fino a 4,99 euro. Sono inoltre in fase di valutazione possibili ulteriori agevolazioni a favore dei clienti per i pagamenti con carte a valere su circuiti internazionali, che la Banca ha pianificato di lanciare nell’ultimo trimestre dell’anno. (Com)