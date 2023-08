Roma: controlli contro reati predatori, arrestate tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state arrestate nelle ultime ore dalla polizia di Stato con l'accusa, a vario titolo, di furto aggravato e tentato furto aggravato. Gli agenti del distretto San Paolo e del distretto Monteverde, insieme agli agenti del reparto volanti, sono intervenuti presso un supermercato in via del Trullo a seguito della segnalazione di un tentativo di rapina. Giunti sul posto, il cassiere ha riferito che durante il suo turno di lavoro ha visto avvicinarsi un uomo con volto coperto, il quale tentava insistentemente e con violenza di aprire il registratore di cassa con l'intento di asportare il denaro contenuto all'interno, intimando al cassiere di aprirlo ma non riuscendo nel suo intento si è dato alla fuga. Un cliente del supermercato che ha assistito all'accaduto è salito a bordo della sua auto e ha seguito l'uomo, un 33enne italiano, segnalando telefonicamente alla sala operativa la sua posizione e permettendo agli agenti di bloccarlo e arrestarlo. I poliziotti della sezione volanti hanno inoltre arrestato un uomo di 37 anni del Marocco, accusato di furto aggravato. Gli agenti, giunti in via Carlo Botta per la segnalazione di un uomo che tentava di asportare alcuni bagagli da un'autovettura in sosta, lo hanno sorpreso accovacciato all'interno del mezzo. Lo stesso, accortosi della loro presenza, ha cercato di allontanarsi ma è stato prontamente fermato e arrestato. Nello specifico, il 37enne ha infranto con una pietra il finestrino dell'autovettura per impossessarsi di due trolley e diversi indumenti. Infine gli uomini del Commissariato Tuscolano e del Commissariato Romanina hanno arrestato un uomo di 59 anni, italiano, per tentato furto. Gli agenti sono giunti in via Lugnano in Teverina per la segnalazione di un allarme all'interno di un box e hanno sorpreso due uomini che avevano forzato la serranda. Alla vista dei poliziotti i due hanno tentato di fuggire ma uno dei due è stato bloccato e arrestato. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)