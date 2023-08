Spagna: portavoce Erc, accordo su presidenza Congresso include uso del catalano e inchiesta su Pegasus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per la presidenza del Congresso include la garanzia dell’uso del catalano e delle lingue coufficiali nelle sedute plenarie e una commissione d’inchiesta sul caso Pegasus. Lo ha reso noto il portavoce dell’Erc al Congresso, Gabriel Rufian. Come riporta l’agenzia di stampa “Europa Press”, l’accordo prevede anche di fare progressi per quella che viene definita la “degiudizializzazione” del conflitto politico causato dal referendum illegale dell’ottobre 2017. Per quanto riguarda l’uso del catalano, l’accordo siglato tra le due formazioni contempla la messa a punto di una legge organica per rendere la lingua catalana “pienamente ufficiale in tutte le istituzioni dello Stato”, oltre al completamento degli accordi per il suo uso nelle istituzioni europee. L’accordo tra Psoe ed Erc mira a eleggere alla presidenza del Congresso dei deputati la socialista Francina Armengol. (Spm)