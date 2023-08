Sardegna: a Cagliari due nuove aree verdi nelle vie Asti e Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a un finanziamento da 800 mila euro Cagliari si arricchirà di due nuove aree verdi che prenderanno il posto di terreni incolti. Le zone prescelte sono quelle di via Asti, a Bonaria, e via Fellini, a Barracca Manna. L'ok all'operazione è stata data dalla giunta comunale. Il Comune ha coinvolto gli abitanti delle due aree nella fase preliminare del progetto. Sopralluoghi e consultazioni hanno permesso di individuare le esigenze e le preferenze dei residenti, plasmando così il design delle nuove oasi verdi che non saranno soltanto luoghi di relax, ma anche spazi multiuso che accoglieranno diverse attività. Si prevedono ampi prati dove i più piccoli potranno giocare liberamente e aree dedicate a pratiche sportive. (segue) (Rsc)