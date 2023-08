Sardegna: a Cagliari due nuove aree verdi nelle vie Asti e Fellini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amanti del fitness avranno a disposizione attrezzature moderne per mantenersi attivi all'aria aperta. Sono previste anche aree cani. Il progetto include una selezione di piante e arbusti pensati per adattarsi armoniosamente all'ambiente circostante. L'installazione di un sistema di irrigazione garantirà la salute e la bellezza di questa nuova vegetazione, mentre l'illuminazione renderà gli spazi fruibili anche durante le ore serali. Nuova vita dunque per l'area incolta di via Asti e per via Fellini dove però sarà necessaria una bonifica preliminare per liberare l'area da cumuli di macerie. In quest'ultima via, verrà costruito persino un campo da calcio a 5. (Rsc)