Venezuela: Maduro riceve credenziali nuovo ambasciatore francese

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha ricevuto le credenziali del nuovo ambasciatore della Francia a Caracas. Si tratta di Emmanuel Pineda, già ambasciatore in Honduras. La cerimonia, trasmessa in diretta dalla televisione venezuelana, ufficializza la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. Sulla scia degli Stati Uniti la Francia non aveva riconosciuto la rielezione di Maduro nel 2018, sostenendo il leader di opposizione e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. Maduro ha ricevuto anche le credenziali dei nuovi ambasciatori di Colombia e Cile. (Vec)