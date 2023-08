Repubblica Ceca: ex candidata presidenziale Nerudova vuole presentarsi a elezioni europee con Stan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex candidata presidenziale ceca Danuse Nerudova vuole correre alle elezioni europee come capolista di Sindaci e indipendenti (Stan). Lo ha annunciato lei stessa su X (ex Twitter). “Siamo di fronte a elezioni che influenzeranno il futuro nostro e quello dell’Europa. Avverto una responsabilità verso tutti coloro che hanno votato per me alle elezioni presidenziali e volevano un cambiamento. Dobbiamo affrontare nuovamente il populismo e offrire un'alternativa”, ha scritto. Nerudova, economista ed ex rettrice dell’Università Mendel di Brno, ha ottenuto il 13,9 per cento al primo turno delle elezioni presidenziali ceche svoltesi lo scorso gennaio, pari a oltre 770 mila voti. In vista del secondo turno ha poi sostenuto la candidatura di Petr Pavel, uscito vincitore contro Andrej Babis. (Vap)