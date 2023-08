Carburanti: Pavanelli (M5s), dal governo presa in giro, la benzina tocca i 2,70 euro al litro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sulla Milano-Varese "la benzina tocca il record di 2,70 euro al litro ma per il governo tutto va bene, Madama la marchesa. Anzi, a sentire il ministro Urso la benzina costa meno da noi che nel resto d'Europa e il prezzo medio è la soluzione giusta. È evidente come questi vivano su Marte”. Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento 5 stelle, Emma Pavanelli. “La benzina – aggiunge Pavanelli - è a 1,939 euro al litro secondo i dati del Mimit, vale a dire +0,5 per cento sulla settimana precedente, mentre il gasolio è aumentato dell'1,7 per cento a 1,827. A fine luglio, la benzina non arrivava a 1,9 euro al litro e il gasolio era sotto 1,75. Ma chi pensano di prendere in giro? Se il problema sono le accise, allora l'esecutivo deve lavorare pancia a terra per abbassarle come promesso da Fratelli d'Italia in campagna elettorale”. “Davvero vogliono creare le condizioni affinché tutti gli italiani vadano in ferie? Allora Meloni & co. lavorino a soluzioni concrete contro il caro vita. Il tempo degli slogan e della propaganda è finito", conclude la deputata del M5s. (Rin)