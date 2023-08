Piemonte: artigiani, aperto lo sportello per partecipare a fiere nazionali e internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' aperto da oggi lo sportello dedicato alle aziende artigiane Piemontesi che intendono richiedere un contributo per partecipare a una fiera nazionale o internazionale nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2023. Il termine per presentare la domanda, salvo esaurimento risorse disponibili, è il 16 ottobre. Le risorse a disposizione sono pari a 675 mila euro. "Un'opportunità – ha commentato l'assessore all'artigianato Andrea Tronzano – che siamo sicuri sapranno cogliere gli artigiani Piemontesi per presentare al meglio le proprie creazioni in palcoscenici di valore e che permetteranno di diffondere la qualità dei nostri manufatti", ha concluso.(Rpi)