Russia: incendio nell'arena del ghiaccio di Ekaterimburg

- Un incendio è divampato nel cantiere dell’arena del ghiaccio di Ekaterinburg, in Russia. Come riferiscono alcuni media russi, i vigili del fuoco sono sul posto e stanno operando per spegnere il rogo. Circa 200 persone sono state evacuate dallo stabile e tutti gli operai presenti sono stati invitati a lasciare la struttura. Secondo quanto riferito ad aver preso fuoco sarebbero stati delle vernici e dei prodotti in schiuma sul tetto dell’edifico. Secondo quanto riferito dal ministero delle situazioni di emergenza non risulterebbero al momento vittime o feriti. (Rum)