Economia: Calandrini (Fd’I), aumentano entrate tributarie e cresce Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia italiana “è in buona salute: anche i dati sulle entrate tributarie lo dimostrano. Come previsto dal Def approvato ad aprile, nei primi sei mesi del 2023 il gettito delle tasse è aumentato di 13,5 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio, che ha poi aggiunto: “Proprio in questi giorni l'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating Fitch ha alzato, per l'Italia, le stime a medio termine del Pil. Ennesima conferma che l'economia italiana regge. I dati sono ancora più importanti se messi a confronto con quelli di altri Paesi, come per Regno Unito, Germania, Giappone e anche per gli Stati Uniti, per i quali le proiezioni sono al ribasso”. “Gli italiani hanno dato fiducia al governo Meloni e si vedono i risultati", ha concluso Calandrini. (Rin)