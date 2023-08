Usa: Tesoro sanziona tre entità per accordi su armi tra Russia e Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac) del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di sanzionare tre entità “legate a una rete di evasione delle sanzioni che tenta di sostenere accordi sulle armi tra la Russia e la Corea del Nord”. Lo rende noto un comunicato del Tesoro. Le tre entità sono le società Limited Liability Company Verus (Verus), Defense Engineering Limited Liability Partnership (Defense Engineering) e Versor S.R.O. (Versor). Per effetto del provvedimento tutte le loro proprietà che si trovano negli Stati Uniti sono bloccate. La nota spiega che l’iniziativa rientra nell’azione mirata ai Paesi terzi che sostengono la Russia nella “brutale guerra contro l’Ucraina”. Finora sono stati sanzionati “centinaia di individui ed entità”. Versor, Verus e Defence Engineering, secondo il Tesoro, hanno agito per conto di Ashot Mkrtychev, cittadino slovacco già designato a marzo per aver tentato di facilitare accordi di armi tra la Russia e la Corea del Nord. Mkrtychev è presidente di Versor, fondatore e proprietario di Verus e amministratore unico di Defence Engineering.(Was)