الرئيس الجزائري يختار إيطاليا كوجهة لأفضل للطلاب الجزائريين

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- اختار رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إيطاليا كوجهة للرحلة السنوية التي ينظمها البيت الرئاسي في الفترة من 20 إلى 31 أغسطس والمخصصة لأفضل 110 طلاب (من بينهم 10 من ذوي الإعاقة) في "البكالوريا 2023" في الجزائر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.يأتي قرار القيام بـ "رحلة رمزية للغاية" للأمة الجزائرية بأكملها في روما وفلورنسا وميلان مباشرة من تبون، مما يدل على الأهمية الاستثنائية التي يوليها الرئيس الجزائري، حتى على المستوى الشخصي ، للعلاقات مع إيطاليا.موعد دأب البيت الرئاسي على تنظيمه منذ أكثر من 15 عاما لتشجيع التفوق الأكاديمي و "مكافأة" أفضل الطلاب الذين تميزوا بجدارة في امتحانات البكالوريا في المؤسسات الجزائرية.في السنوات الأخيرة ، كانت الوجهة المختارة هي تركيا ، أيضًا للتسهيلات المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول، لكن من وجهة نظر جزائرية ، فإن فرصة الذهاب إلى إيطاليا هذا العام كانت ستأخذ بعدًا سياسيًا أكثر بحتًا للاحتفال في "دولة شقيقة" بالبيانات المشجعة للغاية التي سجلها الطلاب الجزائريون في اختبارات البكالوريا 2023 مع تجاوزها 50.63 في المائة ، وهي أعلى نسبة في السنوات العشر الماضية، وهي نتيجة تمثل التغلب على مقعد اختبار للسلطة التنفيذية المنخرطة ، بناءً على إشارة الرئيس منذ بداية ولايته ، في تعزيز استراتيجية متعددة الأبعاد "لتحديث وتطوير" قطاع التعليم الوطني.بعد حفل تسليم شهادات البكالوريا من قبل تبون في 30 يوليو الماضي في قصر الشعب بالجزائر العاصمة ، كان وزير التربية والتعليم ، عبد الحكيم بلعبيد ، قد أعطى تفويضًا لمدينته للمضي قدماً في تنظيم البعثة، مؤكداً الأمل القوي لدى الجانب الجزائري في أن برنامج الزيارة قد يشمل أيضًا اجتماعًا مؤسسيًا أثناء إقامتهم في روما ، من 21 إلى 23 أغسطس.لا يمكن لقرار استضافة المتفوق الأكاديمي الجزائري الشاب في إيطاليا إلا أن يمثل عنصرًا إضافيًا يهدف إلى إثراء مزيج الأنشطة التي تشكل الجدول الزمني الكثيف للأمور التي تميز الشراكة الثنائية حاليًا. (نوفا)