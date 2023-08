Regno Unito: fonti stampa, principe ereditario saudita bin Salman visiterà il Paese in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, è stato invitato per una visita nel Regno Unito. Lo ha riferito il quotidiano “The Times” in base a quanto appreso da fonti governative. Se la visita sarà confermata, sarà la prima di bin Salman nel Regno Unito da marzo 2018, quando alla guida del governo britannico c’era Theresa May. Quella visita avvenne circa sei mesi prima dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato dell’Arabia Saudita di Istanbul. Una data non è ancora stata fissata ma le fonti hanno parlato di un desiderio che essa avvenga prima della fine dell'anno. (Rel)