Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, possibile lancio di una linea di comunicazione diretta

- Il vertice di domani tra i leader di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud potrebbe portare a un accordo per istituire una linea diretta “a tre vie” per le comunicazioni urgenti. Lo ha annunciato Kurt Campbell, coordinatore per gli affari indo-pacifici del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, intervenendo a un evento della Brookings Institution. L’obiettivo del summit, ha spiegato Campbell, è rendere la cooperazione trilaterale “molto più ampia e profonda” adottando misure volte a evitare eventuali passi indietro dopo i progressi recentemente conseguiti. Anche John Kirby, coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale, sottolineando l’importanza storica dell’incontro, ha affermato che i leader si concentreranno sui modi per istituzionalizzare la cooperazione trilaterale. Secondo Kirby il vertice produrrà “una serie di iniziative molto ambiziose” e “molto lungimiranti”. (segue) (Git)