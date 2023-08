Usa: vertice con Giappone e Corea del Sud, possibile lancio di una linea di comunicazione diretta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In preparazione del vertice, il 15 agosto si è tenuta una videoconferenza tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e i ministri degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, e sudcoreano, Park Jin lunedì. I tre interlocutori, stando a un comunicato del ministero degli Esteri del Giappone, hanno accolto con favore i recenti progressi della cooperazione tra i rispettivi Paesi e sottolineato la sua importanza non solo per trattare con la Corea del Nord, ma anche per la pace e la stabilità nella regione e per un “Indo-Pacifico libero e aperto”. I tre responsabili della diplomazia hanno riconosciuto che il vertice di Camp Davide offrirà “un’opportunità storica per la cooperazione trilaterale” e hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento. (Git)