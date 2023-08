Maltempo: Bonaccini, soldi non bastano, spero che ritardi non dipendano da volontà politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’auspicio è che i ritardi nello stanziamento dei fondi destinati all’Emilia-Romagna per fronteggiare i danni provocati dalle recenti alluvioni non siano motivati da “una volontà politica”. Lo ha affermato in un’intervista alla “Stampa” Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico e governatore dell’Emilia-Romagna. “Non credo e non voglio nemmeno pensare che dietro ci sia una motivazione politica”, ha detto Bonaccini, secondo cui “in questa situazione non sono i 100 milioni in più o in meno che fanno la differenza. Sul tavolo è stato messo poco e alla gente è arrivato pochissimo”. Bonaccini critica apertamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – “Non ho avuto modo di leggere da parte sua alcuna parola di sostegno” – mentre ha mostra apprezzamento per il generale Francesco Paolo Figliuolo, indicato come commissario per l’emergenza. “Sono contento che Figliuolo abbia accettato subito di incontrarmi, il prossimo 24 agosto per una riunione tecnica, il 31 saremo invece insieme agli altri amministratori locali, le parti sociali, le associazioni di interesse e i rappresentanti della comunità. Lì potrà vedere che i reclami di cui mi faccio portavoce non sono i miei, ma quelli della gente”, ha detto il governatore. “Noi non abbiamo nessun interesse a litigare. Abbiamo interesse ad andare d’accordo e avere le risorse per darle alle persone, finché non sarà arrivato l’ultimo euro ci batteremo”, ha concluso Bonaccini. (Res)