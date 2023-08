Salario minimo: Foti, la proposta delle opposizioni è una truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo è una “truffa”. Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia (Fd’I), Tommaso Foti, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Si firma per il salario minimo ‘subito’. Ma nella proposta di legge dell'opposizione c'è scritto: in vigore il 15 novembre del 2024. E non è finanziato: sono previsti benefici a favore delle imprese ma si demanda alla legge di Bilancio di reperirne i fondi. Dov'è il ‘subito’?”, si chiede Foti. “Tutto subito è un retaggio del '68 dei comunisti mal maturi. Agiremo più in fretta dell'opposizione», ha aggiunto il parlamentare di Fd’I, ricordando che furono almeno 4 milioni le persone che firmarono “contro il Jobs act” proposto dall’allora governo guidato da Matteo Renzi. Secondo il capogruppo serve “una soluzione che preveda il salario minimo attraverso l'estensione dei contratti in essere anche a quelli pirata”, mentre per quanto riguarda gli emolumenti troppo bassi devono essere “rinnovati i contratti collettivi alla scadenza”. Secondo Foti, non va dimenticato che “il governo ha a cuore i più fragili”, e ciò è confermato dai finanziamenti stanziati per la social card e quelli previsti per la carta “Dedicata a te”. Inoltre, ha aggiunto il capogruppo, “a ottobre è previsto il blocco dei prezzi di alcuni beni alimentari in accordo con la distribuzione”. (Res)