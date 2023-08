Catania: due arresti per tentato omicidio e ricettazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scorta delle risultanze acquisite sono stati identificati i due autori del tentato omicidio negli indagati, il primo come conducente dello scooter e il secondo quale passeggero che ha materialmente sparato quattro colpi di pistola all'indirizzo del catanese, attingendolo al ginocchio destro e causandogli lesioni personali con prognosi di 15 giorni. Nel corso delle indagini il 9 maggio scorso i poliziotti della Squadra Mobile di Catania avevano già arrestato in flagranza il conducente dello scooter trovato nella disponibilità della pistola semi-automatica Beretta calibro 7,65 mm, con matricola abrasa che, dagli accertamenti balistici effettuati, è risultata quella utilizzata per l'agguato. Il passeggero dello scooter e autore degli spari, rintracciato dagli investigatori, è stato tradotto presso la Casa circondariale di piazza Lanza a disposizione dell'A.G., mentre al soggetto che era alla guida dello scooter il provvedimento è stato notificato in carcere. (Rim)