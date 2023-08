India: Rahul Gandhi nominato membro della commissione parlamentare Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pena, di due anni di carcere, invece, è stata sospesa contestualmente alla condanna, inflitta da un tribunale di grado inferiore di Surat (Chief Judicial Magistrate’s Court). Gandhi è stato giudicato colpevole il 23 marzo per una frase pronunciata durante la campagna elettorale del 2019 – “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?” – in cui ha accostato il nome del primo ministro a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. A denunciarlo è stato il deputato statale del Gujarat Purnesh Modi, che non è parente del più celebre Narendra ma fa parte dello stesso Partito del popolo indiano (Bjp). Il 24 marzo la segreteria parlamentare ha comunicato la decadenza di Gandhi dalla carica di membro della Camera del popolo, prevista in casi di pene detentive superiori a due anni dalla legge Representation of Peoples Act. (segue) (Inn)