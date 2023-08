Medio Oriente: Cisgiordania, ucciso un membro delle Brigate dei martiri di Al Aqsa a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato palestinese è stato ucciso e altri due, membri di una cellula terroristica, sono stati arrestati dalle forze israeliane nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, questa mattina. Lo hanno annunciato in una dichiarazione congiunta le forze di difesa israeliane (Idf), la polizia di frontiera e l'agenzia per la sicurezza interna, Shin Bet, secondo cui le truppe sono entrate a Jenin per arrestare i membri di una cellula terroristica che pianificava attacchi. Gli agenti della polizia di frontiera in borghese hanno arrestato due palestinesi ricercati fuori da un edificio a Jenin, in seguito alle informazioni fornite loro dallo Shin Bet. Successivamente, un uomo armato, Mustafa al Kastouni, 32 anni, ha aperto il fuoco dall'interno dell'edificio contro le forze israeliane, hanno detto funzionari della difesa. Le truppe della polizia di frontiera hanno fatto irruzione nell'edificio e, durante uno scontro a fuoco, Al Kastouni è stato ucciso e un ufficiale israeliano è stato leggermente ferito da una scheggia. Il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese ha detto che Al Kastouni è stato colpito a morte alla testa, al petto e all'addome dai soldati israeliani. I media palestinesi hanno riferito che apparteneva alle Brigate dei martiri di Al Aqsa. All'interno dello stabile, i militari hanno trovato armi e decine di ordigni esplosivi innescati. In seguito, mentre le forze israeliane lasciavano la città della Cisgiordania settentrionale, uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco e lanciato esplosivi. Le truppe hanno risposto al fuoco, colpendo diversi uomini armati, hanno detto i militari. (Res)