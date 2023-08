Spagna: oggi si costituisce il Congresso, testa a testa fra Armengol e Gamarra per la presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la sessione costitutiva del Congresso dei deputati spagnolo durante la quale si decideranno i principali incarichi della camera bassa del parlamento, a iniziare dalla presidenza. La sedia più ambita del Congresso sarà contesa da Francina Armengol, candidata del Partito socialista ed ex governatrice delle Isole Baleari, e da Cuca Gamarra, indicata dal Partito popolare, formalmente vincitore delle elezioni legislative tenutesi lo scorso 23 luglio. In base al sostegno ricevuto sinora, le due candidate sono appaiate in termini di voti e quindi a decidere chi sarà la prossima presidente del Congresso saranno i voti dei sette deputati di Uniti per la Catalogna (JxCat) e dell’unico delegato della Coalizione Canaria. JxCat, partito indipendentista fondato dall’ex presidente catalano Carles Puidgemont, riunisce in via telematica in queste ore la sua direzione per decidere come comportarsi al momento del voto. È difficile prevedere che posizione assumerà JxCat, visto che lo stesso Puidgemont ha fatto capire che, per prendere una posizione netta, il suo partito ha bisogno di vedere in cambio “fatti concreti”. (segue) (Spm)