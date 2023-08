Spagna: oggi si costituisce il Congresso, testa a testa fra Armengol e Gamarra per la presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialisti hanno proposto Armengol proprio perché ritenuta una figura in grado di riunire le varie anime del cosiddetto “progressismo spagnolo”: la sua ultima giunta regionale era composta da una coalizione che vedeva al suo interno Unidas Podemos e Més, partiti attualmente confluiti nella piattaforma di Sinistra della ministra del Lavoro uscente Yolanda Diaz. Inoltre, dal 2014 Més ha inglobato al suo interno anche la sezione delle Baleari di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), il partito che ora governa a Barcellona. Tuttavia, ieri la dirigenza di Erc – nonostante alcune aperture – ha fatto sapere che non è stato raggiunto ancora alcun accorto con i socialisti e che non ci sarebbero, al momento, le condizioni per sostenere Armengol al momento del voto. Una situazione che resta quindi incerta e che vedrà nella giornata odierna ulteriori negoziati per riuscire a sbloccare questa fase di stallo. (Spm)