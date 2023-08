Ucraina: Kuleba, non rinunceremo a nostri territori per aderire alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non rinuncerà a suoi territori per aderire alla Nato: il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, su questo tema ha una posizione chiara. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, nel corso di un’intervista televisiva in cui ha commentato le dichiarazioni rilasciate due giorni fa dal capo di gabinetto di Stoltenberg, Stian Jenssen, secondo cui l'Ucraina potrebbe diventare un membro dell'Alleanza in cambio della cessione dei territori attualmente occupati dalla Russia. Jenssen è poi tornato ieri sera su tali dichiarazioni, scusandosi per quanto affermato e definendo le sue parole “un errore”. Kuleba ha osservato che Stoltenberg e Jenssen sono persone diverse e ha ribadito che la posizione del segretario generale della Nato rimane invariata. "Il presidente (ucraino Volodymyr Zelensky) ha colloqui costanti con il segretario generale Stoltenberg. Anche io mantengo un rapporto molto stretto con lui e vi assicuro che la posizione del segretario generale è assolutamente chiara ed esattamente la stessa dell'Ucraina: non possono esserci scambi relativi ai territori ucraini", ha detto il ministro. Il capo della diplomazia ucraina ha inoltre sottolineato che la leadership di Kiev sta lavorando per garantire che il Paese aderisca alla Nato il prima possibile e non sta discutendo su possibili opzioni alternative. (Kiu)