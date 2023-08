Libia: premier Dabaiba, è inaccettabile il ritorno agli scontri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno della guerra in Libia è inaccettabile e il Paese non tollera alcun comportamento irresponsabile. Lo ha dichiarato il premier del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, durante un incontro con i notabili dell'area di Souk al Juma'a, a sud-est di Tripoli, secondo quanto riferisce la pagina Facebook del governo. L'incontro è avvenuto dopo l'ultima ondata di scontri avvenuti tra il 14 e il 15 agosto a Tripoli, in seguito al fermo del comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza, da parte di unità della sicurezza affiliate alla forza di deterrenza Rada. Gli scontri hanno provocato 55 morti e 146 feriti, secondo gli ultimi dati disponibili. Dabaiba ha espresso la necessità di cooperare con tutte le agenzie di sicurezza, garantire il ripristino della sicurezza ed evitare che si ripetano fatti analoghi. Da parte loro, i notabili di Souk al Juma'a hanno espresso il loro apprezzamento per l'impegno e la saggezza del premier nell'affrontare i recenti avvenimenti e per aver adottato un pacchetto di misure che ha contribuito a fermare gli scontri. (Lit)