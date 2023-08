India: Museo Nehru diventa Museo dei primi ministri, Congresso critica cambio denominazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha criticato il cambio di denominazione del Museo Nehru, diventato effettivo ieri, accusando l’attuale governo, guidato da Narendra Modi, di voler distruggere l’eredità storica di Jawaharlal Nehru, primo premier del Paese dopo l’indipendenza. Il ministero della Cultura ha annunciato a giugno la nuova denominazione: Museo dei primi ministri. La struttura museale ha sede a Nuova Delhi, nel complesso Teen Murti, e nel 2016 Modi ha deciso di trasformarne l’allestimento in modo che illustrasse il contributo di ciascun primo ministro alla costruzione della nazione. Il progetto è stato completato e inaugurato nell’aprile dell’anno scorso. “Da oggi, un’istituzione iconica ha un nuovo nome. Il Nehru Memorial Museum and Library (Nmml), famoso in tutto il mondo, diventa Pmml, Prime Ministers’ Museum and Library”, ha commentato sul social network X il segretario generale del Congresso, Jairam Ramesh. (segue) (Inn)