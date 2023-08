Croazia-Grecia: ministro Esteri di Zagabria, stiamo rimediando a danni causati da parole Milanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia sta riparando i danni causati dalle dichiarazioni del presidente Zoran Milanovic sui tifosi croati "detenuti in Grecia come prigionieri di guerra". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Zagabria, Gordan Grlic Radman, il quale ha sottolineato che Milanovic con le sue dichiarazioni "fa molti danni" e "riduce tutti gli sforzi" del governo e della diplomazia croati atti a salvaguardare i 98 tifosi locali arrestati in Grecia dopo che un tifoso greco di 29 anni è stato ucciso la scorsa settimana durante degli scontri tra ultras dell'Aek Atene e della Dinamo Zagabria. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina". Il ministro ha detto che l'assistenza consolare e le visite in carcere ai tifosi croati arrestati sarà aumentata "al fine di creare una sensazione di protezione e sicurezza per loro". Grlic Radman ha inoltre aggiunto che la Croazia si aspetta che venga rispettato il diritto dei tifosi a un giusto processo. "La Grecia è un Paese democratico con un sistema legale, anche se purtroppo il nostro presidente ha detto il contrario", ha sottolineato il capo della diplomazia croata. Il presidente croato sulla stessa vicenda ha affermato due giorni fa che secondo lui i tifosi croati sono imprigionati in Grecia "come se fosse una guerra". Milanovic ha aggiunto di temere una "punizione etica collettiva" e che il trattamento riservato agli ultras della Dinamo Zagabria "non ha nulla a che fare con la legge, la democrazia e il rispetto per i diritti umani". (Seb)