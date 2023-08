Germania: maltempo, cancellati 70 voli dall'aeroporto di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 70 voli sono stati cancellati dall'aeroporto di Francoforte, in Germania, a causa delle forti piogge degli ultimi giorni che impediscono le attività di decollo e atterraggio di parte dello scalo. Come riferisce l'emittente "Deutschelandfunk", diversi velivoli non sono riusciti a decollare in tempo o sono stati dirottati su altri aeroporti. Questa mattina un forte temporale con forti piogge ha colpito la città di Gelsenkirchen, nella Renania settentrionale-Vestfalia. Secondo i vigili del fuoco, numerose strade, cantine e locali abitati a piani bassi sono stati allagati in brevissimo tempo, mentre alcuni alberi sono caduti danneggiando dei veicoli. (Geb)