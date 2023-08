Roma: esce per andare a lavoro e una donna gli occupa casa, denunciata 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aspettato che il legittimo assegnatario di un alloggio di proprietà di Roma Capitale in zona villa Gordiani uscisse per andare a lavoro per occupare la casa. Per questo, una donna di 43 anni è stata denunciata per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento. Il fatto è avvenuto ieri mattina, quando un uomo di 54 anni, appena arrivato a lavoro, è stato avvisato da alcuni vicini che all'interno del suo appartamento era entrata una donna con 4 bambini. Sul posto è intervenuta una pattuglia del gruppo Prenestino della polizia locale, che ha reso possibile, dopo diverse ore, di riacquisire l'immobile convincendo l'occupante, una donna di nazionalità rumena di 43 anni, a uscire spontaneamente. Un intervento reso ancora più difficile dalla presenza dei minori, tre dei quali suoi figli. Come da prassi, è stata offerta assistenza alloggiativa tramite personale della Sala Operativa Sociale. Al termine la donna è stata denunciata all'Autorità giudiziaria per violazione di domicilio, occupazione abusiva, danneggiamento aggravato e furto in appartamento. L'assegnatario è potuto così ritornare all'interno della sua abitazione, ringraziando gli agenti dopo ore di forte preoccupazione. (Rer)