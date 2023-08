Mobilità: Zannola (Pd) a Meleo, giunta ha sbloccato fondi, affidato lavori e iniziato cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Consigliera Meleo "mostra un invidiabile coraggio nell'affermare che i lavori di manutenzione alle linee della metropolitana sarebbero stati frutto dell'Amministrazione a 5 Stelle. Se fosse vero non avremmo trovato questa situazione, che senza un accordo con il Ministero, Ansfisa ci avrebbe praticamente costretti alla sospensione del servizio per assenza di convogli dal Primo gennaio 2022. La Giunta Gualtieri ha invece garantito gli interventi necessari e ottenuto la proroga per i treni senza revisione, salvando di fatto prima la linea A e poi le Linee B e C". Così in una nota il consigliere capitolino e presidente della commissione Mobilità Giovanni Zannola. "Se fosse vero quello che dice Meleo non ci sarebbero voluti anni per sbloccare i 425 milioni stanziati nel 2016 dall'allora Ministro Delrio. O non ci saremmo trovati con una gara di 30 treni per le linee A e B fatta dalla Giunta Raggi ma andata deserta perché erano sbagliati i prezzi minimi dei treni. Grazie a Gualtieri invece adesso avremo il primo treno prima del Giubileo". (segue) (Com)