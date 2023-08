Usa: “Cnn”, Blinken ha parlato al telefono con Paul Whelan, statunitense detenuto in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha parlato al telefono con Paul Whelan, cittadino statunitense detenuto in Russia da oltre quattro anni. Lo ha riferito l’emittente “Cnn” sulla base di quanto appreso da fonti informate sui fatti. Blinken ha dichiarato a Whelan che Washington sta facendo tutto quello che può per riportarlo a casa il prima possibile. E’ la seconda volta che il segretario di Stato ha occasione di parlare con Whelan. (Was)