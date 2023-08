Taiwan: vicepresidente Lai in transito a San Francisco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il programma reso noto dall’Ufficio economico e culturale di Taipei a San Francisco, è stata organizzata una cena con circa 700 espatriati taiwanesi al Marriott Waterfront. Lai dovrebbe ripartire all’una di notte (ora locale), dopo una sosta di circa dieci ore, e fare ritorno a Taipei nelle prime ore di domani (ora locale). Il vicepresidente taiwanese aveva già effettuato un transito negli Usa, il 13 agosto a New York, nel viaggio di andata per il Paraguay. Lai si è recato ad Assunzione per assistere, il 15 agosto, alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente, Santiago Pena. Giunto lunedì nel Paese sudamericano, unico alleato diplomatico di Taipei nella regione, Lai ha avuto colloqui con Pena e con l’ex presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez. (segue) (Cip)