Usa-Brasile: colloquio Biden-Lula, focus su clima

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel colloquio telefonico di ieri, hanno parlato a lungo della cooperazione sul clima e dei preparativi per la Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. In particolare, Biden ha ricordato il suo impegno a chiedere al Congresso di stanziare 500 milioni di dollari in cinque anni per sostenere il Fondo Amazzonia e ha espresso apprezzamento per la leadership regionale e globale del Brasile in materia di clima. Biden e Lula, inoltre, si sono inoltre impegnati a lavorare insieme per la tutela dei diritti dei lavoratori e per promuovere una prosperità inclusiva per i rispettivi Paesi e per il mondo. Infine, hanno concordato di mantenere una comunicazione attiva sulla situazione in Venezuela e ad Haiti. (Was)