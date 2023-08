Russia: sventato attentato a 2 stazioni telecomunicazioni a Zelenogorsk, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel territorio di Krasnoyarsk, regione russa situata in Siberia, sono state arrestate due persone che stavano progettando di minare delle stazioni di comunicazione di base a Zelenogorsk. Lo riferisce l'ufficio stampa della sede regionale del Servizio di sicurezza federale (Fsb). "E' stato sventato un atto terroristico nell'area della città chiusa di Zelenogorsk", si legge nel rapporto. Il dipartimento di sicurezza ha spiegato che due sostenitori dei Cittadini dell'Unione sovietica, un'organizzazione pubblica interregionale bandita nella Federazione Russa, progettavano di far saltare in aria le stazioni di Rostelecom e TransTeleCom a Zelenogorsk", con l'intento di impedire "attraverso l'applicazione 'Gosuslugi' la convocazione per la coscrizione per il servizio militare di cittadini russi soggetti alle misure di mobilitazione. Secondo l'Fsb, tramite terzi avrebbero acquistato esplosivi e detonatori. Tuttavia, come riportato nel rapporto, quando hanno ricevuto esplosivi, sono stati arrestati dagli ufficiali dell'Fsb. Nella città chiusa di Zelenogorsk (nota in precedenza come Krasnoyarsk-45) è presente l'impianto elettrochimico di Rosatom, che si occupa dell'arricchimento dell'uranio e della manipolazione dell'esafluoruro di uranio impoverito per scopi civili. (Rum)