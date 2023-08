Usa: incendi Hawaii, Biden a Maui il 21 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la first lady Jill si recheranno a Maui, l’isola delle Hawaii colpita dall’emergenza incendi, lunedì 21 agosto per incontrare soccorritori e sopravvissuti, nonché funzionari federali, statali e locali. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Nel frattempo il presidente, precisa la nota, sta continuando a organizzare la risposta del governo all’emergenza ed è impegnato a fornire al popolo delle Hawaii tutto ciò di cui ha bisogno. Nell’ultima settimana, Biden è rimasto in stretto contatto con l’amministratrice dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema), Deanne Criswell, il governatore delle Hawaii, Josh Green, e i senatori dello Stato, Mazie Hirono e Brian Schatz.(Was)