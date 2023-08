Lavoro: Calderone, paga base per legge causerebbe più danni che benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario intervenire sulla produttività e sulla qualità della contrattazione piuttosto su una paga base per legge che potrebbe comportare "più danni che benefici". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone in una intervista a "Libero". La ministra spiega di aver condiviso con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni il cosiddetto decreto sugli "occupabili" del reddito. "Abbiamo condiviso questa scelta, ben conoscendo le attribuzioni costituzionali del Cnel. E la sede naturale del confronto tra le parti sociali e il luogo in cui sono depositati i contratti collettivi. Questo aspetto è utilissimo per realizzare un'analisi approfondita della qualità della contrattazione in Italia", ha detto Calderone. Secondo la ministra c'è "tanta complementarietà tra ministero del Lavoro e Cnel, tanto che lavoreremo in stretto coordinamento attraverso un accordo interistituzionale". Di fatto, spiega la ministra, "il dicastero svolgerà pienamente le sue funzioni propositive in materia, per poi rimettere le valutazioni all'attività di governo e Parlamento". (Res)