Medio Oriente: la Cina stanzia un milione di dollari per istruzione rifugiati palestinesi

- La Cina ha stanziato un milione di dollari di aiuti a sostegno del programma dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), per l’istruzione di 5.300 bambini nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. “La Repubblica popolare cinese è un partner di grande valore e un donatore di lunga data per l'Unrwa”, ha dichiarato il coordinatore dei partenariati dell’Unrwa, Karim Amer, sottolineando che “è grazie al costante sostegno di donatori come il governo cinese che l’Unrwa è in grado di fornire servizi essenziali ai rifugiati palestinesi in tutto il Medio Oriente, nonostante le continue sfide”. Secondo quanto riferito da "Wafa", il milione di dollari di aiuti fa parte della proposta del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, per risolvere la “questione palestinese”. La proposta, avanzata da Xi durante i colloqui con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, dello scorso 14 giugno, si articola in tre punti: primo, la fondazione di uno "Stato indipendente di Palestina"; secondo, l’assistenza umanitaria e allo sviluppo per la popolazione; e infine, colloqui di pace "seri" con la parte israeliana. (Res)