Torino: il 28 agosto l'incontro della Fidae nazionale in vista del nuovo anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà il 28 agosto al Palazzo Madama di Torino l'incontro della Fidae 'La scuola meritata' in vista del nuovo anno scolastico. I lavori del convegno saranno aperti a dirigenti scolastici, docenti, educatori e genitori, nell’ottica di saldare sempre di più il legame e la rete tra il corpo docenti, le famiglie, gli alunni e le istituzioni in vista del nuovo anno scolastico che si aprirà a breve. Durante l'incontro è previsto il videomessaggio del vicepresidente del Consiglio Antonio Tafani e l'intervento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "La scuola meritata significa che davvero ogni singolo alunno si merita la scuola migliore per lui - ha affermato la presidente nazionale di Fidae Virginia Kaladich -, che sappia accoglierlo, capire i suoi punti di forza, valorizzare le sue attitudini e prepararlo adeguatamente per il futuro", ha concluso. (Rpi)