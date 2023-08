© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione migratoria è anche una questione di sicurezza, ma non solo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. “Del problema verremo a capo se saremo in grado di garantire il diritto a non emigrare, come lo chiamava papa Benedetto XVI”, ha affermato Tajani. (Res)