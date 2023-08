Bce: Tajani, quando il denaro costa troppo le imprese non investono più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo in cui la Banca centrale europea combatte l’inflazione in Europa "è sbagliato", visto che viene da fattori esterni: il costo delle materie prime è aumentato a causa della guerra. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta. “Quando il denaro costa troppo, le imprese non investono più, le famiglie faticano a pagare i mutui. È stato un errore alzare i tassi di interesse da parte della Bce. Non è una strategia secondo me corretta”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)