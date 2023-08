Libano: compagnia elettrica, interrotta l’attività delle centrali di Zahrani e Deir Ammar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primesouth, società che gestisce le due centrali elettriche di Zahrani, nel sud del Libano, e Deir Ammar, nel nord del Paese, ha interrotto l’attività dei due siti a causa dei ritardi nei pagamenti da parte dell’impresa pubblica libanese Electricité du Liban (Edl), responsabile della produzione e trasmissione di energia elettrica in Libano. Lo ha reso noto la stessa Edl, spiegando che l’interruzione della capacità produttiva delle due centrali priva migliaia di residenti dell’elettricità, costringendoli a dipendere da generatori privati o da altri mezzi. Zahrani e Deir Ammar sono le più grandi centrali elettriche del Paese, con una capacità combinata di 900 megawatt, e sono anche le uniche a essere state in funzione negli ultimi mesi. La Edl non è in grado di acquistare il carburante per alimentare tutti i suoi impianti, anche a causa della crisi economica scoppiata in Libano nel 2019, limitando così la distribuzione a poche ore di alimentazione al giorno. Oltre ai pochi anticipi ricevuti dal Tesoro, negli ultimi quattro anni la Edl ha fatto affidamento su un accordo di baratto con Baghdad grazie a cui riceve forniture di carburante iracheno. Nel luglio 2022, Primesouth aveva già interrotto le attività di Deir Ammar e Zahrani, riavviandole poche ore dopo. (Lib)