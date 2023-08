Cina-Usa: Omc, dazi cinesi su prodotti di importazione statunitensi violano regole commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dazi imposti dalla Cina su miliardi di prodotti statunitensi di importazione in rappresaglia alle analoghe misure decise da Washington su acciaio ed alluminio violano le regole del commercio internazionale. Lo hanno stabilito oggi gli esperti dell'Organizzazione internazionale del Commercio (Omc), membri di una commissione istituita per esaminare le numerose controversie in atto nella guerra commerciale tra le due principali economie globali. Secondo gli esperti, la misura di dazi aggiuntivi decisa da Pechino "è incoerente" con diversi articoli dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt). Il caso ruota attorno alla decisione cinese, risalente all'aprile del 2018, di imporre dazi su 128 prodotti di importazione statunitensi - fra questi frutta e carne di maiale - per un valore di circa 3 miliardi di dollari. (segue) (Cip)