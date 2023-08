© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la cultura è in lutto per la scomparsa del soprano Renata Scotto, 'voce' sublime apprezzata in tutto il mondo, protagonista della vita artistica italiana del Novecento. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.(Rin)