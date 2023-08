Usa: Georgia, procuratrice propone che processo a Trump inizi il 4 marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha chiesto al giudice di fissare la data di inizio del processo contro l’ex presidente Donald Trump e altri 18 imputati al 4 marzo 2024. E’ quanto emerge dalla richiesta che Willis ha depositato presso la corte della contea oggi. La procuratrice ha chiesto anche che le citazioni in giudizio degli altri imputati vengano programmate per la settimana del 5 settembre e ha sostenuto che le date proposte non sono in conflitto con gli altri casi giudiziari che coinvolgono l’ex presidente Trump. Le accuse formulate da un gran giurì di Atlanta in un documento di 98 pagine pubblicato lunedì 14 agosto, riguardano 41 ipotesi di reato. Trump e gli altri imputati avrebbero partecipato a una “cospirazione per cambiare illegalmente l’esito” delle elezioni presidenziali del 2020. Quella cospirazione prevedeva “un piano e uno scopo comuni per commettere due o più atti di attività di racket nella contea di Fulton, in Georgia, altrove nello Stato della Georgia e in altri Stati”. Sarebbe stata violata la legge statale Racketeer Influenced and Corrupt Organization (Rico). L’elenco delle accuse comprende anche atti di falsificazione, ostruzione, tentata corruzione di funzionari e istigazione a commettere reati. (Was)