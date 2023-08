Uruguay: la Banca centrale abbassa il tasso di interesse al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Uruguay (Bcu) ha ridotto il tasso di interesse di 75 punti base, portandolo al 10 per cento e "mantenendo la fase di contrazione della politica monetaria". Lo riferisce un comunicato dell'organismo. "Nell'anno terminato a luglio, l'inflazione è scesa al 4,79 per cento, con un calo in tutte le sue componenti che la collocano di 4,8 punti al di sotto dello stesso mese del 2022 e al livello più basso degli ultimi 17 anni" ha spiegato la Bcu. "L'inflazione di fondo, al 3,99 per cento, è diminuita in una misura simile all'indice dei prezzi al consumo (Ipc)", si legge nel comunicato. Lo scorso luglio la Bcu aveva ridotto il tasso di interesse di 0,50 punti, portandolo al 10,75 per cento. (Abu)