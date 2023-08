Difesa: Centro strategie marittime, Turchia stabilirà base militare nel porto libico di Khums

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ottenuto una concessione di 99 anni nel porto di Khums, sulle coste occidentali della Libia, per stabilirvi una base militare. Lo ha reso noto il Centro turco per le strategie marittime e mondiali su X, precedentemente noto come Twitter. La Turchia, che nel 2020 ha firmato con l’allora Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia un accordo per la delimitazione dei confini marittimi, dovrebbe stabilire a breve una base militare nel porto di Khums, destinata alle unità navali e di terra delle Forze armate turche, aumentando la propria proiezione nel Mediterraneo orientale. Secondo il Centro turco per le strategie marittime e mondiali, la base militare fornirà ad Ankara una “difesa preventiva” delle acque territoriali nazionali e “la sicurezza delle imbarcazioni commerciali”. Secondo il sito web d'informazione “Haber7”, lo scorso 13 agosto, una fregata di classe G della Marina militare turca, accompagnata da elicotteri Sikorsky, era stata avvistata in prossimità di Khums. (Tua)