Congo-Kinshasa: corruzione, vietato l'ingresso negli Usa a tre alti funzionari

- Gli Stati Uniti hanno vietato a tre funzionari della Repubblica democratica del Congo (Rdc) l'ingresso nel Paese, a causa del loro presunto coinvolgimento in atti di corruzione significativa. In un comunicato, l'ambasciata degli Usa in Rdc precisa che la misura colpisce l'ex direttore generale dell'Istituto congolese per la conservazione della natura (Iccn) Cosma Wilungula Balongelwa, l'attuale direttore dell'Iccn ed ex capo del dipartimento dell'autorità di gestione della Rdc per la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cities), Léonard Muamba Kanda, ed il direttore e coordinatore di Cities, Augustin Ngumbi Amuri. I tre funzionari sono accusati da Washington di aver "abusato dei loro doveri pubblici trafficando animali selvatici in via di estinzione". (Was)