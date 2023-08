Carburanti: Russo (Fd'I), massima attenzione ministero Imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Anche sulla questione del caro benzina il governo Meloni ha dimostrato, ancora una volta, di stare dalla parte dei cittadini prendendo decisioni che favoriscano la trasparenza e la tutela dei consumatori, come l'esposizione del prezzo medio dei carburanti messa in atto dal Mimit. Questa pratica, infatti, ha impedito una crescita incontrollata del costo di benzina e diesel a ridosso dell'esodo e del controesodo ferragostano, una dinamica spesso riscontrata in questo periodo dell'anno". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, che aggiunge: "Sul caro carburanti alla pompa si precisa, invece, che il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, risulta inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania. Ovviamente sarà interesse di questo governo tenere alta l'attenzione sul tema ed evitare speculazioni che andrebbero a penalizzare gli italiani, considerato che le azioni messe in campo fino a qui dal ministro Urso sono state tutte in questa direzione", conclude Russo (Com)